Николаевский губернатор Виталий Ким говорит, что люди начали активно возвращаться в Николаев, образовались даже пробки на въезд. При этом участились обстрелы города.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Также рассказал, как восстанавливается работа после разрушения здания облгосадминистрации, где из-под завалов достали уже 20 погибших.

"Еще день-два, и мы восстановим максимальную производительность. Установили печати, реестры, списки, закончим спасательную операцию. Уже перераспределили всех людей и собрали команду. Также обновили задачи, чтобы максимально эффективно надавать зас**нцам. По театру боевых действий: мы все это запомним и за всех отомстим. Так что теперь, ребята, вы там извините, но будет немного по-другому по встрече наших недругов", – заявил Ким.

Также он рассказал, что сейчас в регионе планируют отправлять гуманитарку только в освобожденные села, помогать бизнесу и сместить линию оборону.

"У нас увеличилось количество обстрелов, каждый раз что-то стреляют, хотят нас напугать. Ничего не получится, множество людей сейчас возвращаются в город. Все в порядке, работаем. Позже будет еще лучше", – добавил Ким.

Ранее Ким сообщил, что удар ракетой по Николаевской ОГА состоялся при перемещении врага на участке фронта.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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