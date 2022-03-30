Враг ударил ракетой по Николаевской ОГА при перемещении на участке фронта - Ким
Ракетный удар по зданию Николаевской облгосадминистрации, в результате которого погибли не менее 12 человек, сопровождался перемещением противника на одном из участков фронта. Об этом на пресс-конференции заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Ким считает, что вчерашние переговоры в Турции не привели к деэскалации в регионе.
Он заявил, что происходит наращивание войск, ситуацию он считает стабильно плохой. Позиции Украины на переговорах, по мнению Кима, будут зависеть от событий на фронте.
Напомним, в Офисе Зеленского во вчерашних переговорах в Стамбуле увидели шанс на скорое завершение войны. Также мы сообщали, что в Кремле ответили на призывы россиян "идти до конца" по Украине и заявили, что "Сталинграда не будет".
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.
Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.
"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.
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