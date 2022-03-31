Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку по состоянию на 18:00 в четверг, 31 марта, где говорится, что российские войска организовывают новую группировку войск на Слобожанском направлении (Харьковская область), в том числе с целью наступление на север Донбасса для блокирования Краматорска и Славянска.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

В Генштабе добавили, что россияне перебрасывают в аэропорт Гомеля наёмников с ближнего востока и перевозят в Беларусь новые ракетные установки "Искандер".

"Будут увеличивать интенсивность ударов", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что еще 28 марта в Генштабе ВСУ заявили, что Российская Федерация стягивает размещенные в Беларуси ракетные комплексы "Искандер" ближе к украинским границам.

Также "Страна" сообщала, что армия РФ стянула в Курскую область огромное количество устаревшей техники.