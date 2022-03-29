В Курскую область Россия сейчас стянула больше техники, чем было до вторжения в Украину 24 февраля. Об этом заявил спикер волонтеров-разведчиков InfromNapalm Михаил Макарук.

Он заявил, что РФ накапливает у границ с Украиной устаревшую, возможно, расконсервированную технику. Ее количество уже больше, чем было до 24 февраля.

"Какая будет ее боеспособность, отметить трудно. Но количество боевых машин огромное - больше, чем были по состоянию на 24 февраля", - заявил Макарук.

Напомним, накануне появились данные, что Россия стягивает ракетные комплексы "Искандер" ближе к границе Украины.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.