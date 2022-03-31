В Луганскую область заходит много российской военной техники, также в регионе усилилась интенсивность обстрелов.

Об этом в эфире телемарафона 31 марта сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

По словам губернатора, техника из РФ разгружается большей частью в Дебальцево - городе в Донецкой области, после чего идет в Луганскую область.

По данным Гайдая, в регионе значительно увеличилось количество обстрелов населенных пунктов. В одном из районов Лисичанска во время обстрела одновременно погибли семь человек. Официальное число погибших в области - 150 человек, но реальное количество невозможно установить из-за постоянных обстрелов.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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