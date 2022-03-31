Количество погибших при ракетном ударе по зданию Николаевской ОГА, который был нанесен врагом 29 марта, выросло до 20 человек. Такие данные по состоянию на 13:00 четверга, 31 марта, озвучили в ГСЧС.

Спасатели извлекли из-под завалов тела 19 человек, также в больнице умер один из раненых в результате взрыва и обрушения здания.

Работы по ликвидации последствий ракетного удара продолжаются.

Напомним, сегодня утром враг ударил ракетами по воинской части под Днепром. Погибли не менее двух человек.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.