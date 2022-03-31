Число погибших в результате ракетного удара по Николаевской ОГА выросло до 20 человек
Количество погибших при ракетном ударе по зданию Николаевской ОГА, который был нанесен врагом 29 марта, выросло до 20 человек. Такие данные по состоянию на 13:00 четверга, 31 марта, озвучили в ГСЧС.
Спасатели извлекли из-под завалов тела 19 человек, также в больнице умер один из раненых в результате взрыва и обрушения здания.
Работы по ликвидации последствий ракетного удара продолжаются.
Напомним, сегодня утром враг ударил ракетами по воинской части под Днепром. Погибли не менее двух человек.
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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.
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