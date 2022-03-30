Глава МАГАТЭ Гросси приехал под Николаев на Южно-Украинскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который вчера прибыл в Украину, сейчас находится на Южно-Украинской АЭС. Там он планирует встретиться с официальными лицами и персоналом украинского правительства и начать техническую помощь МАГАТЭ в обеспечении безопасности и защиты ядерных объектов страны.

"Жизненно важно быть на месте, чтобы оказывать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно трудные времена. Присутствие МАГАТЭ на месте поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья населения и окружающей среды в Украине и за ее пределами", - написал он в Twitter.

Напомним, Запорожская АЭС и Чернобыльская АЭС захвачены российскими войсками. На захваченной россиянами Чернобыльской АЭС удалось частично сменить персонал.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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