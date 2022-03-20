На Чернобыльской атомной электростанции удалось провести частичную ротацию персонала, которая была необходима, ведь сотрудники были морально и физически истощены из-за работы в окружении оккупантов.

Об этом сообщили на странице Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" в Facebook.

Частичная ротация и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции, была проведена в конце дня 20 марта.

За этот день удалось вывезти 64 человека:

50 человек сменного персонала ЧАЭС

девятерых служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной)

одну служащую Государственной службы чрезвычайных ситуаций

четверых "сталкеров" - людей, которые самостоятельно пробрались в закрытую зону с целью экстремального туризма.

На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия. Персонал, который сменили, находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.

Напомним, что Россия захватила ЧАЭС еще в первый день войны, 24 февраля. 4 марта Россия обстреляла и захватила ЗАЭС в Энергодаре. Ее оккупанты перевели в подчинение "Росатома".

Все это время персонал ЧАЭС работал без смен. Оккупанты не раз повреждали линию электричества на ЧАЭС, что грозило ядерной катастрофой.