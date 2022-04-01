Число погибших в результате удара по Николаевской ОГА увеличилось до 24. ГСЧС четвертый день разбирает завалы
Число погибших в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации увеличилось до 24 человек.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале (ГСЧС).
По данным спасателей, под завалами обнаружили 23 тела погибших, еще один человек умер в больнице. Вчера сообщалось о 20 жертвах.
Работы по разбору завалов продолжаются.
Напомним, утром 29 марта в Николаеве российская ракета разрушила здание облгосадминистрации.
Мы показывали фото и видео последствий удара по Николаевской ОГА.
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