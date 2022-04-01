Число погибших в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации увеличилось до 24 человек.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале (ГСЧС).

По данным спасателей, под завалами обнаружили 23 тела погибших, еще один человек умер в больнице. Вчера сообщалось о 20 жертвах.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, утром 29 марта в Николаеве российская ракета разрушила здание облгосадминистрации.

Мы показывали фото и видео последствий удара по Николаевской ОГА.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.