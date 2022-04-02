Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия считает, что Россия в целом готова принять условия предложенного Украиной договора.

Об этом Арахамия сообщил в эфире телемарафона "UAразом".

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе, РФ уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – заявил Арахамия.

Народный депутат заключил, что РФ устно согласилась на предложения. Теперь стороны будут работать над юридическим оформлением договоренностей.

Также Давид Арахамия рассказал о том, что место и дата встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным пока неизвестны. Нардеп допустил, что президенты могут встретиться в Турции.

"Наиболее важный момент. Они подтвердили, что драфты (черновики - Ред.) документов уже достаточно наработаны, чтобы проводить консультации между президентами двух стран", - сообщил Арахамия.

По его словам, сейчас стоит задача быстро наработать финальную стадию не самого документа, а вопросов, которые уже затрагивались, и готовить возможную встречу президентов.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера звонил по телефону и нам, и Путину, и он якобы тоже подтвердил со своей стороны, что они готовы организовать встречу. Пока неизвестны ни дата, ни место, но с большой вероятностью, что это будет в Турции", - уточнил Арахамия.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Стамбуле может состояться встреча Зеленского и Путина.

Также мы писали, что по словам Арахамии, мирный договор с Россией невозможен без вывода войск РФ.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

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