Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Стамбуле может состояться встреча Зеленского и Путина. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

"Если мы сможем провести такой саммит лидеров в нашем Стамбуле и в конечном итоге получим позитивные изменения, Турция будет очень рада этому", - сказал глава государства.

Говоря о минной опасности в Черном море из-за войны, Эрдоган сказал:

"Наши военно-морские силы прилагают серьезные усилия для работы с минами в наших морях. На острове нет проблем. Военно-морской флот, особенно мой министр обороны, следит за вопросом, мы не откажемся от мер предосторожности", - заявил президент.

Ранее "Страна" рассказывала о результатах переговоров между РФ и Украиной, которые прошли 29 марта в Стамбуле. По результатам переговорного процесса в МИД РФ заявили, что в переговорах Украины и России есть "движение вперед". Однако не все в России довольны результатами, вероятно, что часть общества не рассчитывала на то, что российские войска будут отступать от столицы. Так, Кадыров раскритиковал переговоры Украины с РФ и призвал к захвату Киева.