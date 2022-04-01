В переговорах Украины и России есть "движение вперед".

Об этом сказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Но при этом, по его словам, окончательно одобренных планов нет и переговоры должны продолжиться.

"У нас готовится реакция (на предложения Украины, переданные в Стамбуле - Ред.). Там есть движение вперед, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус, - это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость", – сказал Лавров

Также Лавров утверждает, что в Москве видят "гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе".

Напомним, в Украине категорически отрицают саму возможность согласия на какие-либо территориальные уступки.

Ранее мы также писали, что переговоры между делегациями Украины и РФ продолжаются в пятницу, 1 апреля, в формате видеосвязи. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в данный момент началась переговоры с Россией, следующий раунд которых был ранее анонсирован на 1 апреля.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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