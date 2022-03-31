Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским, в котором обсуждались переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.

В канцелярии турецкого президента сообщили, что Эрдоган повторил свое предложение организовать встречу президентов РФ и Украины в Турции.

Напомним, у Эрдогана рассказали, почему Путин пока не хочет встречаться с Зеленским.

Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российской и украинской делегациям с призывом найти путь прекратить войну, продолжение которой никому не выгодно.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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