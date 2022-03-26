Вооруженные силы Турции обезвредили морскую мину, обнаруженную в проливе Босфор. Вооруженные силы Украины намекнули, что Черное море минирует именно Россия.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

По данным ведомства, 26 марта властям Турции пришлось запретить движение через пролив Босфор из-за того, что в водах обнаружили морские мины старого образца. В пресс-службе заявили, что война России и Украины напрямую влияет на безопасность в Черном море, парализуя свободное судоходство всех причерноморских стран.

"ВМС Турции быстро устранили минную опасность и сейчас пролив Босфор работает в обычном режиме. В последний раз Черноморские проливы закрывались из-за минной опасности в годы Второй мировой войны, в прошлом веке. Россия действует методами прошлого века и несет опасность всему цивилизованному миру. Ее действия создают прямую угрозу жизни гражданских моряков, совершающих плавание по Черному морю", - указано в сообщении.

Напомним, 22 марта в Турции заявили, что примут меры относительно минирования Черного моря.

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