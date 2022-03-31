Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара придает большое значение диалогу с Москвой и не намерена присоединяться к санкциям против России.

"Мы неоднократно заявляли ранее, что не будем участвовать в санкциях против России, и объясняли причины этого. Выражая нашу реакцию на военные действия России, мы также придаем большое значение поддержанию нашего диалога. Этот диалог важен и необходим не только с точки зрения Украины, но и во многих географических аспектах, которые тесно связаны с нами. Речь о Сирии, Ливии и Южном Кавказе", - приводит в четверг телеканал CNN Turk слова Эрдогана, сказанные им турецким журналистам по возвращении из Узбекистана.

В Анкаре ранее неоднократно заявляли, что Турция не намерена присоединяться к санкциям в отношении РФ, чтобы не нанести ущерб собственной экономике и оставить открытым канал диалога с Москвой.

Напомним, что Турция лидирует среди стран, которые поставляют оружие Украине.

Ранее мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российской и украинской делегациям с призывом найти путь прекратить войну, продолжение которой никому не выгодно.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.