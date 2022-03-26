Турция лидирует среди стран, которые поставляют оружие Украине. Инфографика
В субботу, 26 марта, появился перечень стран, которые поставляют оружие в Украину. Лидером среди них оказалась Турция.
Так, меньше всего поставок оружия в нашу страну осуществляет Бельгия. Они поставляют топливо, небольшое количество вооружения и защитную амуницию.
Больше всего поставок осуществляет Турция: в Украину от них прибывают рации, медицинские препараты, военная одежда, дроны, амуниция и оружие для защиты.
Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.
Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.
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