В субботу, 26 марта, появился перечень стран, которые поставляют оружие в Украину. Лидером среди них оказалась Турция.

Так, меньше всего поставок оружия в нашу страну осуществляет Бельгия. Они поставляют топливо, небольшое количество вооружения и защитную амуницию.

Больше всего поставок осуществляет Турция: в Украину от них прибывают рации, медицинские препараты, военная одежда, дроны, амуниция и оружие для защиты.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

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