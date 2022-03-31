Североатлантический альянс считает частичный вывод войск РФ с территории Киевской и Черниговской областей всего лишь перегруппировкой сил.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Согласно данным нашей разведки, российские подразделения не отводятся, они перемещаются на новые позиции. Россия пытается перегруппировать их, усилить и перевооружить для наступления на Донбассе. В то же время Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. Так что мы ожидаем новых наступательных операций", - сказал Столтенберг.

По его словам, альянс пока не убежден, что Россия вела "добросовестные переговоры" в Стамбуле, так как военные задачи Москвы с начала вторжения в Украину не меняли. Столтенберг также заверил, что союзники НАТО продолжат поставлять в Украину оружие.

"Мы не видим настоящих перемен в российских задачах. Они продолжают добиваться осуществления своих целей военным способом", - добавил генсек НАТО.

Напомним, 31 марта Генштаб ВСУ подтвердил факт вывода части войск РФ с территории под Киевом как на правом, так и на левом берегу Днепра. Противник перегруппировывает силы в направлении на Славянск и активизировал атаки на города в Луганской области - Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Попасная.

После успешных переговоров Украины и РФ в Стамбуле, которые состоялись 29 марта, в Минобороны РФ объявили о снижении военной активности на двух направлениях - киевском и черниговском.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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