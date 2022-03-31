Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией "продолжаются, но пока без конкретики". Также он сказал, что снижение активности россиян под Киевом и Черниговом - "это не отвод, а последствия изгнания".

Об этом Зеленский заявил в ночном видеообращении.

"Но также видим, что в это время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе", - предупредил Зеленский.

Также Зеленский ответил на "зраду", которую начали распространять в Украине после переговоров с Россией в Стамбуле.

"В такой ситуации, в которой сейчас находится наше государство, не должно быть таких дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время.

Если кто-то делает вид, что может поучать наши Вооруженные Силы, как воевать, как противостоять врагу, то лучший путь это сделать – отправиться на поле боя напрямую.

Не из кресла дома или того места, куда выехали за безопасностью. А из реальных боевых столкновений. Если к этому не готовы – не стоит начинать поучать наших защитников и наших защитниц", - сказал президент.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" подробно рассказывала, что вчера происходило в разных регионах.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести ответственность за выезд из Украины во время войны.

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О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.