В Офисе президента изложили свою версию того, как Владимир Зеленский провел часовой телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

Пресс-релиз о беседе появился на сайте ОП.

По словам пресс-службы, Зеленский "поделился своей оценкой ситуации на поле боя и прогнозом развития событий, рассказал о преступлениях оккупантов против мирного населения и героических усилиях украинцев по защите независимости и территориальной целостности своей страны".

Президенты также обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе.

"Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепок, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка", – заявил Байдену Зеленский.

Собеседники также обсудили подготовку следующего пакета болезненных санкций против России, переговорный процесс и вопросы гарантий безопасности для Украины.

Зеленский поблагодарил США за очередной пакет гуманитарной помощи в размере 1 млрд долларов и дополнительные 500 млн. долларов прямой бюджетной поддержки.

Ранее "Страна" освещала, что Зеленский написал в своем Твиттере о беседе с американским лидером.

Мы также представляли пресс-релиз Белого дома о разговоре президентов.