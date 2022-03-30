У Зеленского дали свою версию часового телефонного разговора с Байденом
В Офисе президента изложили свою версию того, как Владимир Зеленский провел часовой телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.
Пресс-релиз о беседе появился на сайте ОП.
По словам пресс-службы, Зеленский "поделился своей оценкой ситуации на поле боя и прогнозом развития событий, рассказал о преступлениях оккупантов против мирного населения и героических усилиях украинцев по защите независимости и территориальной целостности своей страны".
Президенты также обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе.
"Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепок, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка", – заявил Байдену Зеленский.
Собеседники также обсудили подготовку следующего пакета болезненных санкций против России, переговорный процесс и вопросы гарантий безопасности для Украины.
Зеленский поблагодарил США за очередной пакет гуманитарной помощи в размере 1 млрд долларов и дополнительные 500 млн. долларов прямой бюджетной поддержки.
Ранее "Страна" освещала, что Зеленский написал в своем Твиттере о беседе с американским лидером.
Мы также представляли пресс-релиз Белого дома о разговоре президентов.