Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова обсуждать с Украиной вопросы, связанные с гарантиями ее безопасности, но настаивает на прямых переговорах лидеров Украины и России по данной теме.

Об этом Жан-Ив Ле Дриан сказал в эфире телеканала France 24.

"Президент Украины Владимир Зеленский знает, что мы открыты для работы с ним над вопросами гарантий. Но проблема в том, что для этого нужны настоящие переговоры. Важной вехой стала бы встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина", - сказал он.

В то же время, министр заметил, что пока российская сторона воздерживается от подобных контактов.

Ле Дриан считает, что со стороны Киева был сделан "серьезный политический шаг навстречу" в виде объявления о готовности работать над концепцией нейтралитета Украины.

"Но в то же время нужно определить содержание этого нейтралитета, а его пока нет", - добавил он.

Глава французской дипломатии пояснил, что для реализации подобного шага потребуется внесение изменений в конституцию Украины и проведение референдума на этот счет, что, по его словам, невозможно в условиях, когда российские войска находятся на территории Украины.

Министр не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли урегулирование конфликта за счет отказа претензий Киева на Крым и Донбасс.

"Я не хочу вести переговоры вместо украинцев, они сами должны вести переговоры с Россией", - сказал он.

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