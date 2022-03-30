Соединенные Штаты считают, что президента России Владимира Путина его советники дезинформируют о реальных потерях российских военных в Украине и о реальном влиянии санкций на экономику России.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

"Они слишком боятся сказать ему правду", - сказал американский чиновник.

Он сказал, что оценка основана на рассекреченных выводах американской разведки.

Чиновник добавил, что в США есть информация, свидетельствующая о том, что Путину стало известно о дезинформации, что привело к разрыву между ним и высшими чинами Минобороны РФ.

"У нас есть информация, что Путин почувствовал, что введен российскими военными в заблуждение. Сейчас между Путиным и (Министерством обороны) существует стойкое напряжение, вытекающее из недоверия Путина к руководству Министерства обороны", - сказал американский чиновник.

По его словам, Путин не знал, что военное ведомство РФ "использует и теряет срочников в Украине, что демонстрирует явный сбой в поступлении точной информации к российскому президенту".

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