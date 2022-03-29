Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о перспективах переговоров Украины и России, которые, сегодня, 29 марта, проходят в Стамбуле.

Об этом пишет РИА "Новости" в Telegram-канале.

"Сегодня-завтра будет понятно, есть ли что-то обещающее по переговорам", - сказал представитель Кремля.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что по каким вопросам сейчас идут консультации.

Вместе с тем, приводили заявление Лаврова, который ранее заявил, что рассчитывает на успешный исход переговоров с Украиной.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.