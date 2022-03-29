В Кремле сообщили о перспективах переговоров Киева и Москвы в Стамбуле
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о перспективах переговоров Украины и России, которые, сегодня, 29 марта, проходят в Стамбуле.
Об этом пишет РИА "Новости" в Telegram-канале.
"Сегодня-завтра будет понятно, есть ли что-то обещающее по переговорам", - сказал представитель Кремля.
Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что по каким вопросам сейчас идут консультации.
Вместе с тем, приводили заявление Лаврова, который ранее заявил, что рассчитывает на успешный исход переговоров с Украиной.
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