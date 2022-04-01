Война причинила ущерб - замедлила, уменьшила или остановила - 86% украинских компаний. Об этом сообщили в Киевской школе экономики со ссылкой на результаты исследования компании Gradus Research.

Согласно исследованию, 33% украинского бизнеса приостановлено в ожидании лучших времен, 20% - почти не работает, еще 28% - работает частично. Всего 13% украинских компаний работают так, как и до войны. 3% считают, что бизнес неэффективен и не планируют восстанавливать деятельность.

Отвечая на вопрос "Какая помощь от правительства нужна вам сегодня?", предприниматели во главу угла поставили налоговые каникулы (37%). На втором, с большим отрывом, - помощь с логистикой (17%).

Также социологи добавили, что украинский бизнес прибегает к отраслевой трансформации. Каждый пятый (21%) начал этот процесс, 16% уже имеют результат и столько же планируют приобщиться к трансформации. Еще 16% говорят, что бизнес требует трансформации, 14% компаний затруднились с ответом, а еще 33% считают, что бизнес не нуждается в трансформации.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о работе во время войны. Детальнее новый закон мы подробно разбирали в отдельном материале.

Также мы писали, что, почти полмиллиона украинцев уже получили 6500 грн помощи в рамках программы для потерявших работу из-за войны.

Кроме того, сообщалось, что Минцифры просит платформу Etsy разрешить потерявшим работу украинцам открывать новые магазины.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.