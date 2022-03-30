В среду, 30 марта, Киевсовет во второй раз с начала войны провел заседание. В нем приняли участие 90 депутатов.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Градоначальник также сообщил, какие ключевые решения были приняты на заседании:

Передвижная торговля и ресторанные площадки: плата по договорам будет уменьшена до 1 гривны. Уплата долевого участия для них составит 50% от существующего;

Бизнес, работающий на коммунальных площадях: освобожден от оплаты аренды;

Парковка: предоставляются льготы от города;

Рекламные компании, размещающие на рекламных плоскостях в городе социальную и патриотическую рекламу: предоставляются льготы от города.

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