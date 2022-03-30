Киевсовет на заседании добрил льготы для бизнеса в столице во время войны
В среду, 30 марта, Киевсовет во второй раз с начала войны провел заседание. В нем приняли участие 90 депутатов.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Градоначальник также сообщил, какие ключевые решения были приняты на заседании:
- Передвижная торговля и ресторанные площадки: плата по договорам будет уменьшена до 1 гривны. Уплата долевого участия для них составит 50% от существующего;
- Бизнес, работающий на коммунальных площадях: освобожден от оплаты аренды;
- Парковка: предоставляются льготы от города;
- Рекламные компании, размещающие на рекламных плоскостях в городе социальную и патриотическую рекламу: предоставляются льготы от города.
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