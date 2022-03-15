Мэр Киева Виталий Кличко просит мужчин-киевлян вернуться в столицу ради защиты города. Он считает, что каждый любящий свой город обязан ему помогать.

"Сегодня важны усилия каждого киевлянина. Кто-то с оружием в руках - в терробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы", - говорится в сообщении градоначальника.

Кличко добавил, что многие мужчины вывезли свои семьи и вернулись в город, но он обращается к тем, кто еще этого не сделал.

"Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-нибудь и сочувствовать!" - призвал Кличко и добавил, что украинцы показали миру свое мужество и готовность сражаться за свою землю.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что каждый второй житель Киева покинул город.

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