Украинский миллиардер Ринат Ахметов, на чьем комбинате "Азовсталь" в Мариуполе идут тяжелые бои, заявил, что после начала вторжения России вернулся в Украину. Он заверил, что его компания System Capital Management подаст иск к РФ в международные суды о возмещении ущерба.

Об этом олигарх сказал в интервью Bloomber.

55-летний Ахметов отказался сообщить, где он находится в Украине, сославшись на соображения безопасности. Но заявил, что не покинет страну и пытается помочь ей финансово.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние в 6 миллиардов долларов уменьшилось более чем на 45% по сравнению со временем до начала войны.

На двух его сталелитейных заводах в районе Мариуполя работают 40 000 человек. Хотя предприятия приостановили свою деятельность, Ахметов сказал, что они все еще полностью выплачивают зарплату тем, кто вынужден покинуть свои дома. Предприятия SCM и фонд Ахметова помогают с эвакуацией и украинской армии.

Когда придет время, "группа SCM обязательно подаст иск к Российской Федерации с требованием возместить весь ущерб, причиненный российской военной агрессией", сказал Ахметов.

"Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", - полагает он.

Но пока "все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, - помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", сказал Ахметов.

Он также прокомментировал положение мирного населения в Мариуполе.

"Они умирают от жажды и холода - это геноцид. Самое ужасное, что мы не можем доставить нашу помощь в Мариуполь и не можем эвакуировать людей, потому что российские войска продолжают обстреливать и блокировать наши колонны помощи", - рассказал олигарх.

Ранее Ахметов говорил, что заводы Мариуполя никогда не будут работать под российской оккупацией.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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