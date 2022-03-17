Металлургические заводы бизнесмена Рината Ахметова в Мариуполе были законсервированы 25 февраля, чтобы в случае бомбежек они пострадали наименьшим образом.

Об этом сообщила директор по коммуникациям в SCM Наталья Емченко в Facebook.

"Попадание бомбы в работающий завод - это большая беда. А в завод в консервации - нет", - написала Емченко.

По ее словам, оценить состояние заводов сейчас невозможно. Это будет реально сделать после завершения обстрелов - как только технические специалисты доберутся туда.

"Мы умеем восстанавливать заводы после разрушений. Богатый (увы) опыт. АКХЗ (Авдеевский коксохим) как минимум 3 года "принимал" и мы его восстанавливали всякий раз. И он снова работал и работает", - написала она.

Ранее "Страна" писала о том, где оказались украинские олигархи после начала войны.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что реально происходит на полях сражений и с переговорами.