Действующий президент Сербии Александар Вучич побеждает на президентских выборах в воскресенье, 3 апреля, набрав 59,8% голосов, согласно экзит-полу социологических служб Ipsos и CeSID.

Об этом сообщает Reuters.

Здравко Понос, генерал армии в отставке, представляющий проевропейскую коалицию "Альянс ради победы", занял второе место с 17,1% голосов.

По экзит-полу Ipsos и CeSID, на парламентских выборах Сербская прогрессивная партия Вучича (SNS) должна занять первое место с 43,6% голосов.

Оппозиционный альянс "Объединение ради победы" набрал лишь 12,9% голосов.

Поскольку SNS, скорее всего, не сможет получить достаточно мест в парламенте из 250 человек, чтобы править в одиночку, ей придется искать партнеров по коалиции.

Социалистическая партия Сербии, давний союзник СНС и вероятный партнер по коалиции, занимает третье место с 11,6% голосов. То есть, голосов этих двух партий для коалиции должно хватить.

Напомним, Вучич заявил, что Сербия не будет участвовать в антироссийской истерии.

Также "Страна" сообщала, что президент Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО, потому что не может забыть бомбардировки.