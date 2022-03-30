Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не вступит в Североатлантический альянс и не будет участвовать в антироссийской "истерии", развязанной в Европе.

Как передает ТАСС, об этом он сказал 30 марта в обращении к гражданам на избирательном митинге в индустриальном центре страны - городе Ниш.

"У нас самая большая часть инвестиций из Европы, мы должны быть на европейском пути. Но знаете, я не могу участвовать в этой истерии, в которой Достоевского выкидывают из школ, Чайковского - из оперы и театров только потому, что они русские. Сербия будет защищать свое достоинство и гордость, Сербия была и останется свободной и свободолюбивой страной. Мы сами будем защищать свое небо и землю, мы уважаем НАТО, сотрудничаем с ним в Косово и Метохии, но не сердитесь, мы не можем вам забыть ни то, что вы сделали в Алексинаце (применение кассетных бомб - Ред.), ни в Нише, ни в Грделичка-клисуре (уничтожение пассажирского поезда - Ред.), ни в любом другом месте нашей страны, не можем забыть ни маленькую Бояну, ни Милицу, ни Саню (дети, убитые в ходе агрессии НАТО - Ред.)", - заявил Вучич.

Ранее Вучич назвал попытки Запада избегать упоминания Федора Достоевского и других выдающихся представителей русской культуры следствием истерии и безумия, охвативших мир.

Как писала "Страна", 27 марта Вучич делал похожее заявление. Он сказал тогда, что Сербия не вступит в НАТО, потому что не может забыть бомбардировки.

А месяц назад президент Сербии в ответ на требования осудить Россию предложил Зеленскому осудить бомбежки Югославии НАТО.