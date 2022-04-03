В воскресенье, 3 апреля, в Сербии пройдут выборы президента страны, половина из которых – женщины. Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, основными претендентами являются дипломат и бывший начальник генерального штаба Сербии Здравко Понош (Народная партия) и нынешний правитель Александр Вучич.

Всего в бюллетень будут включены имена восьми кандидатов от различных политических и общественных движений. Также известно, что 3 апреля в стране пройдут парламентские выборы, а также выборы в местные органы власти.

Всего в выборах смогут участвовать более 6,5 млн граждан Сербии. 8267 избирательных участков будут открыты с 7 утра до 20 вечера. А результаты голосования будут известны в течение 96 часов после закрытия участков для голосования.

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