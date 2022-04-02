В Польше заявили, что введенные против России санкции не действуют, и Кремль готов к еще нескольким месяцам войны, о чем свидетельствует укрепление рубля.

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишут российские СМИ.

Он считает относительно стабильный курс рубля свидетельством того, что несмотря на жесткие западные санкции, РФ смогла как минимум на несколько месяцев стабилизировать экономику.

"Путин и его окружение смогли изменить фискальную политику, кредитную политику, финансовую политику таким образом, чтобы они были в определенной степени невосприимчивы к санкциям. По крайней мере, в течение нескольких месяцев", - заявил Моравецкий.

Он считает, что Россия готова к войне в ближайшие месяцы лучше, чем Запад.

"В течение следующих недель и последующих нескольких месяцев Россия готова к этой войне. Я не уверен, что Запад или Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО так подготовлены", – сказал премьер Польши.

Отметим, что одним из факторов стабилизации курса рубля стало решение Путина перевести Европу на покупку газа в рублях. "Страна" подробно рассказывала, какую схему придумала Россия по оплате за газ.

При этом в Берлине заявили, что Германия не может немедленно ввести эмбарго на газ, уголь и нефть из РФ.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.