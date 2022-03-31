Министерство финансов ФРГ прорабатывает вопрос национализации немецких "дочек" российского публичного акционерного общества "Газпром" и нефтяной компании "Роснефть".

Об этом 31 марта сообщает газета Handelsblatt.

В Минэкономики ФРГ зреют планы, которые еще несколько недель назад были немыслимы, пишет издание. В среду министр экономики Роберт Хабек объявил о том, что власти страны включили режим предупреждения чрезвычайной ситуации в ожидании прекращения поставок газа.

Однако, согласно информации источников из правительственных кругов, высшие должностные лица Германии все еще работают над значительно более широкими шагами.

"Внутри страны может произойти экспроприация и национализация немецких "дочек" российских энергетических компаний "Газпром" и "Роснефть", – пишет издание.

Предпосылкой таких соображений, в которые вовлечен канцлер ФРГ Олаф Шольц, является озабоченность по поводу безопасности поставок в Германию, подтвердили Handelsblatt несколько чиновников кабмина. Федеральное правительство хочет предотвратить массовые перебои с энергоснабжением в случае возникновения трудностей у этих компаний, имеющих системное значение для Германии.

Отмечается, что этот экстраординарный шаг Берлин намерен осуществить из-за энергетического кризиса, который усиливается на фоне спецоперации России в Украине.

Как писала "Страна", Владимир Путин пригрозил завтра отключить газ странам, которые не начнут платить за него в рублях.

Также мы рассказывали об "изящной схеме" России, по которой страны ЕС смогут покупать российский газ в валюте.