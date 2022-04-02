Европейский комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что сейчас ведется работа над новыми санкциями против России. Однако они не будут касаться энергетического сектора, передает Il Sole 24ore.

"Мы работаем над последующими пакетами санкций. Чтобы было понятно, они не предполагают энергетику. В первую очередь, мы работаем над тем, чтобы ограничить возможность обхода уже введенных санкций", - сказал он.

В то же время Джентилони сообщил, что санкции имеют свою цену для Европейского союза, однако пути назад нет.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.