Директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что Министерство торговли США в ближайшие дни добавит 120 российских и белорусских организаций в свой список торговых ограничений для юридических лиц.

Санкции она анонсировала на брифинге 31 марта.

"В ближайшие дни Министерство торговли предпримет дальнейшие действия по ослаблению оборонного, аэрокосмического и морского секторов России, добавив 120 организаций из России и Беларуси в список организаций, в результате чего количество российских и белорусских фигурантов, добавленных в список, превысит 200 с начала вторжения", - сообщила Бедингфилд.

Она добавила, что добавление в список означает, что эти компании или организации "больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, которая в большинстве случаев будет отклонена".

"Влияние этих ограничений со временем будет усиливаться по мере того, как у России сократятся все оставшиеся запасы. Например, запасных частей для определенных самолетов и танков", - предрекла Бедингфилд.

Между тем 31 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло российские удобрения в список жизненно необходимых продуктов. Это фактически выводит их производителей из-под возможных санкций.

Ранее "Страна" писала, что в Украине вводят санкции против интернет-провайдеров, которые отказались блокировать российские медиаресурсы.