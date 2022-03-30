Министерство иностранных дел Британии (МИД) сегодня рассмотрит введение нового пакета санкций в отношении неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. Ограничения также затронут техосмотр частных самолетов и яхт попавших под санкции российских бизнесменов.

Об этом говорится в сообщении МИД королевства.

В заявлении британского ведомства говорится, что новые меры направлены на "подпавших под санкции российских олигархов и их бизнес".

Ожидается, что инициативы правительства Великобритании одобрят также и оппозиционные партии.

Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против семерых российских олигархов. Все их активы в стране будут конфискованы.

Также сообщали, что глава МИД Великобритании призвала страны G7 не снимать санкции с России до вывода войск из Украины.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.