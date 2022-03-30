Страны Европейского Союза, которые намерены рассмотреть новый пакет санкций в отношении РФ, пока не планируют вводить санкции против российских "Газпромбанка" и "Сбербанка".

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, знакомых с обсуждениями санкций.

"Официальные лица ЕС рассматривают возможность нанесения удара по четырем банкам, не находящихся под [европейскими] санкциями, которые были удалены из SWIFT, включая ВТБ. Активы этого банка были заморожены США и Великобританией, но ЕС воздержался от новых санкций в отношении него. На данный момент нет планов вносить в [санкционный] список "Газпромбанк" или Сбербанк", - пишет автор статьи Лоуренс Норман.

"Газпромбанк" и Сбербанк проводят банковские операции с европейскими фирмами по оплате за российские энергоносители.

Издание также сообщает, что США и Великобритания заморозили активы ВТБ, но страны Евросоюза воздержались от новых санкций.

В то же время европейские страны стремятся ужесточить санкции в отношении России и рассматривают возможность нацеливания на большее количество банков, распространения ограничений на новых членов семей олигархов и ужесточения по части использования криптовалют для обхода финансовых санкций.

Как писала "Страна", Министерство иностранных дел Британии сегодня рассмотрит введение нового пакета санкций в отношении неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. Ограничения также затронут техосмотр частных самолетов и яхт попавших под санкции российских бизнесменов.

Кроме того, мы приводили прогноз, по которому международные санкции ударят по всем сферам жизни россиян в ближайшие 10 лет.