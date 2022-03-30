Страны Европы намерены рассмотреть новый пакет санкций в отношении России. Новые ограничения должны, в первую очередь, лишить РФ и ее союзников возможности обходить введенные ранние санкции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Известно, что в пятый пакет санкций против России войдут ограничения по работе банков, список которых расширят, всевозможных финансовых операций и точечные ограничения в отношении членов семей олигархов, попавших под санкции. Кроме того, евродепутаты намерены перекрыть России возможность обходить более ранние ограничения. В том числе, при помощи криптовалют.

"Среди мер, которые обсуждают чиновники ЕС - как развернуть черный список по борьбе с отмыванием денег против стран, помогающим обойти западные санкции. Эти дискуссии включают в себя вопрос о том, следует ли поместить Россию в черный список ЕС", - указано в сообщении источника издания, знакомого с вопросом.

Предложение по новым санкциям ожидается на следующей неделе от Европейской комиссии. Затем этот документ должны будут подписать все 27 государств-членов ЕС, и лишь тогда пятый пакет санкций вступит в силу.

Напомним, Министерство иностранных дел Британии намерено рассмотреть введение нового пакета санкций в отношении неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. Ограничения также затронут техосмотр частных самолетов и яхт попавших под санкции российских бизнесменов.

Как сообщала "Страна", 29 марта в Великобритании пообещали не снимать санкции с России после переговоров в Стамбуле. По итогу встречи в Минобороны РФ решили сократить "военную активность" под Киевом и Черниговом.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

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