Международные санкции против России в перспективе 10 лет нанесут сильный удар по экономике РФ и по всем сферам жизни россиян. Однако в ближайшие 1-1,5 года санкции не окажут сильного воздействия на Россию и ее бюджет, который продолжит пополняться за счет нефтегазовых доходов и поступлений от экспорта других товаров.

Такой вывод содержится в анализе Украинского института будущего, который в Facebook опебликовал глава Института, советник главы МВД Вадим Денисенко.

Институт делает вывод, что критическое значение для экономики РФ может иметь лишь введение эмбарго на импорт российской нефти (в меньшей степени газа), а также позиция Китая - насколько он будет помогать России компенсировать потери.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.