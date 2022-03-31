Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло российские удобрения в список жизненно необходимых продуктов. Это фактически выводит их из-под возможных санкций.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Кроме удобрений в этом списке находятся также сельхозпродукция, лекарства и медицинские изделия.

"Документ Минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники", – сообщают собеседники журналистов в отрасли.

Причиной этого решения считают начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России. В частности, российские экспортеры столкнулись с тем, что потребители в Европе пытаются избежать рисков, которые связаны с закупкой российских удобрений, из-за санкционных ограничений на их перевозку.

На химическом рынке РФ рассчитывают, что документ поможет наладить логистику, так как компании-перевозчики не отказываются перевозить товары первой необходимости и гуманитарные грузы, к которым теперь относятся удобрения.

Напомним, в Госдуме предложили продавать за рубли удобрения, зерно, нефть, лес, металлы, масло и уголь.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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