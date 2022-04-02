Программа материальной компенсации владельцам жилья, принимающих беженцев, от государства будут действовать и после окончания войны - до тех пор, пока владельцы жилья будут иметь желание принимать у себя переселенцев.

Об этом заявил в телемарафоне "Разом переможемо" министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

По его словам, во время войны повреждено 6800 домов.

"На сегодняшний день статистика говорит о том, что около 6 800 жилых домов разрушены или повреждены оккупантами. Это огромное количество, представить ее в нормальной жизни просто невозможно. Существуют международные методики оценки разрушений. Сегодня для восстановления базовой инфраструктуры и базовых вещей, которыми мы должны заняться сразу после завершения войны, нам нужны десятки миллиардов долларов на первый период. А в целом восстановление городов и агломераций будет предусматривать суммы, которые мы должны измерять в сотнях миллиардов", – сказал Чернышев.

По его данным, в Харькове разрушены более тысячи объектов жилого фонда. Потери жилого фонда в Чернигове и Мариуполе пока не поддаются реальной оценке.

Ранее "Страна" писала, что Агентство ООН по культуре заявило, что как минимум 53 украинских исторических памятника, религиозных здания и музея были повреждены из-за вторжения России.

Также мы рассказывали, что в Киеве с момента начала войны пострадало 144 жилых дома. Также под обстрелы попало 44 школы и 27 детских садов.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.