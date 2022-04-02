Агентство ООН по культуре заявило, что как минимум 53 украинских исторических памятника, религиозных здания и музея были повреждены из-за вторжения России. В Агентстве говорят, что это не весь список, так как эксперты продложают проверку отчетов, поданных украинскими властями.

Об этом пишет AFP.

ЮНЕСКО использовала спутниковые снимки и показания свидетелей с места происшествия для проверки информации, предоставленной украинскими властями.

Более десятка объектов находятся в восточной части Харьковской области, пять - в Киеве, а еще пять - в Черниговской области.

Всего в Украине подтверждено повреждение 29 религиозных объектов, 16 исторических зданий, четырех музеев и четырех памятников. В список не включены сведения из осажденного Мариуполя и захваченного Россией Херсона.

Пока нет подтвержденных разрушений из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине. Однако исторический центр Чернигова находится в Предварительном списке и Украина хочет, чтобы он рассматривался как объект всемирного наследия.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле напомнила министру иностранных дел России Сергею Лаврову об обязательствах России по защите культурного наследия во время конфликта в соответствии с международной конвенцией.

Министерство культуры Украины зафиксировало 135 случаев совершения российскими войсками преступлений против культурного наследия Украины с начала войны. Это и уничтожение краеведческого музея в Киевской области, взрыв драматического театра в Мариуполе, повреждение мемориала Холокоста в Харькове.

Ранее мы писали, что с начала российского вторжения в Украину были разрушены несколько хранилищ зерна на востоке нашей страны.

Также "Страна" рассказывала, что за месяц войны в Харькове разрушено около 15% жилого фонда. Всего в Харькове разрушен 1531 объект, в том числе 1292 жилых дома. Российская армия разрушила 70 школ, 54 детских садика, 16 больниц. В руинах 239 админзданий.



