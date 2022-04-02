В субботу, 2 апреля, британская разведка предоставила новую сводку по войне в Украине. Там зафиксировали, что украинские бойцы взяли ключевой маршрут к востоку от Харькова.

Так, разведка Королевства сообщает, что бойцы ВСУ продолжают наступать на российские войска в окрестностях Киева. В частности, российские войска уже покинули аэропорт Гостомеля, где с первого дня войны велись ожесточенные бои. Также освобождено несколько сел восточнее от столицы.

Кроме того, в разведке Лондона заметили успехи ВСУ на востоке страны. Там наши бойцы взяли ключевой маршрут к востоку от Харькова. Предположительно, речь идет о Малой Рогани, с помощью которой наши бойцы прикрывают дорогу на Чугуев.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.