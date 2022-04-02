На российское телевидение возвращается развлекательный контент, которого не было больше месяца - с начала войны в Украине.

Так, судя по программам телепередач, в воскресенье на федеральном Первом канале начнется весенняя серия интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".

С понедельника после программы "Время" будут показывать многосерийный фильм Валерия Тодоровского "Никто не узнает" (весь март в это время вместо сериалов шла политическая передача).

А по пятницам вновь в эфире запустят талант-шоу "Голос.Дети".

Правда, популярных передач "Лучше всех" и "Вечерний Ургант", ведущие которых Максим Галкин и Иван Ургант выступили против войны, в сетке вещания по-прежнему нет.

С чем связаны такие перемены, пока не очень понятно, комментирует изменение программной сетки Телеграм-канал "Политика Страны.

"То ли отвечают на запросы телезрителей (что может говорить об усталости от военно-политической тематики), то ли готовят постепенно общество к окончанию "спецоперации", - пишет канал.

Как писала "Страна", Иван Ургант покинул Россию 11 марта. СМИ писали, что он отправился в отпуск, а не в эмиграцию.

А немногим ранее Россию покинули Алла Пугачева и Максим Галкин.