В соцсетях публикуют фото изнутри ангара самолета "Мрия" в Гостомеле Киевской области.

Самый большой самолет в мире был уничтожен после того, как аэропорт захватил российский десант.

Из Гостомеля вчера ушли российские войска, потом туда вошли силы ВСУ.

Напомним, что один из самых больших и мощных транспортных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия", который находился в ангаре под Киевом, был сожжен в результате атаки российской армии 24 февраля на аэропорт Гостомель.

Ранее мы писали, что компания "Антонов" начала сбор денег для строительства нового самолета АН-225.

Также "Страна" сообщала, что "Укроборонпром" уволил гендиректора предприятия "Антонов" Бычкова за сгоревшую в Гостомеле "Мечту".

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.