Государственный концерн "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения полномочий генерального директора государственного предприятия "Антонов".

"Сегодня, 29 марта, ГК "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора государственного предприятия "Антонов", входящего в состав концерна", - сообщает "Укроборонпром".

Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности проверка отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации.

Ранее командир экипажа Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов заявил, что самолет "Мрия" (Мечта) в Гостомеле не спасли из-за бездействия руководства ГП "Антонов".

В свою очередь ГП "Антонов" эти обвинения опровергает.

Также мы писали, что Государственное предприятие "Антонов" приняло решение учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета "Мрия" (Мечта) для сбора средств на строительство нового Ан-225. В связи с этим предприятие обратилось ко всем странам мира.

Напомним, один из самых больших и мощных транспортных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия", который находился в ангаре под Киевом, сожжен в результате атаки российской армии 24 февраля на аэропорт Гостомель.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.