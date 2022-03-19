Государственное предприятие "Антонов" ответило на обвинения об утраченной возможности спасти самолет АН-225 "Мрия" из-под обстрелов РФ.

Об этом сообщает пресс-служба завода в Facebook.

"Распространяемая информация о косвенных причинах уничтожения самолета АН-225 "Мрия" базируется исключительно на личных мнениях и оценочных суждениях командира экипажа "Мрии" Дмитрия Антонова. Установить ключевой фактор уничтожения АН-225 невозможно из-за захвата аэродрома АТП "Антонов" вооруженными силами российской федерации", - указано в сообщении.

Кроме того, на предприятии добавили, что распространение непроверенной информации во время боевых действий "недопустимо и вредно для безопасности Украины".

Напомним, один из самых больших и мощных транспортных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия", который находился в ангаре под Киевом, был сожжен в результате атаки российской армии 24 февраля на аэропорт Гостомель.

Сегодня, 19 марта, бывший капитан уничтоженного в Гостомеле самолета "Мрия" Дмитрий Антонов заявил, что Ан-225 можно было спасти, если бы руководство согласилось бы эвакуировать его.

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