Бывший капитан уничтоженного в Гостомеле самолета "Мрия" заявил, что Ан-225 можно было спасти. Соответствующее видео появилось в соцсети.

"Почему самолет остался в Гостомеле? Потому что не было решения о перегоне самолета в другое место. Пусть это будет Польша – ближайший самолет, где мы были. Лейпциг. Еще 26 января было обращение к нашему руководителю "Антонова" с предложением в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейпциг, вместе со всем персоналом, экипажем, запчастям. Ответа на этот вопрос не последовало", - сказал он.

Известно, что в самом "Антонове" на данное предложение ничего не ответили.

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