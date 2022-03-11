Иван Ургант покинул Россию вместе с семьей. Предположительно, телеведущий уехал в Израиль.

Как сообщает российский ресурс Baza со ссылкой на источники, Ургант уехал лишь в отпуск, а не в эмиграцию.

Вынужденный отпуск может быть связан с тем, что шоу "Вечерний Ургант" было снято из эфирной сетки "Первого канала".

Позже Иван Ургант подтвердил свой отъезд из России и опубликовал фото в Инстаграм. Но написал, что уехал в отпуск и планирует вернуться.

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