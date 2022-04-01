Россия отказалась от штурма Киева, но готовится к "битве за Донбасс".

Об этом со ссылкой на данные разведки заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы получили разведданные, что они все еще смотрят на Донбасс как на плод, который нужно сорвать. Им нужно перегруппировать ресурсы и подготовиться к битве за Донбасс", – сообщил министр.

Также Кулеба считает, что Путин стал более реалистично смотреть на войну в Украине. Поэтому отказался от штурма Киева.

"У него недостаточно сил для атак Украины с трех направлений одновременно. Потому он перебрасывает часть сил на другое направление, чтобы укрепить армию в этом районе", – сказал министр.

Ранее и Зеленский заявил, что РФ отводит войска от Киева в рамках тактики и готовит удары на Донбассе и под Харьковом.

Также "Страна" подробно рассказывала, что говорит о подготовке к битве за Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.