Российские войска расширяют свое присутствие на территории Сумской области, "окапываясь" во многих громадах. Несмотря на недавнее заявление Пентагона, что силы РФ из-под Сум перегруппировываются и направляются в Беларусь.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона.

"У нас была только южная часть области оккупирована и занята, а сегодня они начинают окапываться во многих общинах. Начинают ходить искать местные власти. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области", – заявил Живицкий.

По его словам, южная часть Сумской области освобождена от россиян, однако продолжается накопление войск в Конотопском и частично Сумском районе.

"Начиная от границы с РФ, Белопольская громада, Боринская, Путивльская, Новая Слобода и дальше до Конотопа – очень сложная ситуация. Более тысячи единиц российской техники, периодически происходят столкновения, происходят артиллерийские обстрелы наших населенных пунктов", – добавил губернатор.

Напомним, что сегодня Американский Институт изучения войны заявил, что ВСУ успешно контратаковали в направлении Сум.

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