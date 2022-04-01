Сумской губернатор заявил о расширении зоны российской оккупации в области
Российские войска расширяют свое присутствие на территории Сумской области, "окапываясь" во многих громадах. Несмотря на недавнее заявление Пентагона, что силы РФ из-под Сум перегруппировываются и направляются в Беларусь.
Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телемарафона.
"У нас была только южная часть области оккупирована и занята, а сегодня они начинают окапываться во многих общинах. Начинают ходить искать местные власти. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области", – заявил Живицкий.
По его словам, южная часть Сумской области освобождена от россиян, однако продолжается накопление войск в Конотопском и частично Сумском районе.
"Начиная от границы с РФ, Белопольская громада, Боринская, Путивльская, Новая Слобода и дальше до Конотопа – очень сложная ситуация. Более тысячи единиц российской техники, периодически происходят столкновения, происходят артиллерийские обстрелы наших населенных пунктов", – добавил губернатор.
Напомним, что сегодня Американский Институт изучения войны заявил, что ВСУ успешно контратаковали в направлении Сум.
Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.
Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.
Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.
Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".
Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.
О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.